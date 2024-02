Concert One for U2 Place Baudin Vrigne aux Bois, vendredi 24 mai 2024.

Concert One for U2 Place Baudin Vrigne aux Bois Ardennes

Les trois musiciens ont pris le pari de proposer une relecture des morceaux emblématiques du quatuor Irlandais, dans une configuration minimaliste. Ils ont eu à cœur de conserver une part de la signature sonore du groupe, et plus particulièrement celle du guitariste The Edge qui a su inventer ce son si particulier. Les sonorités et les arrangements du violoncelle donnent alors une toute autre dimension à ces titres régulièrement diffusés sur les ondes.Loin de la pluie de décibels des grands show en stade, le trio a choisi d’explorer la voie acoustique, sans pour autant faire l’impasse sur la puissance et l’intensité de certains titres, comme le trop peu connu “Love is blindness”. Du planétaire “Sunday Bloody Sunday” au plus récent “Every breaking waves”, Léa Blaszczynski , Olivier Nicart et Cork vous proposeront de traverser avec eux, quatre décennies de tubes déjà entrés dans la légende. En route donc pour un voyage sonore mais aussi visuel, car une grande place est laissée à l’image, afin que cette ballade Irlandaise vous laisse un souvenir inoubliable.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-24

Place Baudin Forge Gendarme

Vrigne aux Bois 08330 Ardennes Grand Est animation.vab08@wanadoo.fr

L’événement Concert One for U2 Vrigne aux Bois a été mis à jour le 2024-02-05 par Ardennes Tourisme