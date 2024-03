Concert « One Dollar Quartet » Le Marvageur Rosoy, samedi 23 mars 2024.

On veut du Rock ‘n Roll !!!

Avec ce quartet survitaminé c’est un voyage assuré pour les 50’s.

Pas de Marty MC Fly, mais une bonne dose de Rock ‘n Roll old school.

Les esprits des indémodables pionniers du Rock ‘n Roll seront invoqués: Elvis Presley, Bill Haley, Little Richard,… histoire de nous refiler le MOJO !

Entrée Libre -> Consommation Requise.

Restauration de 19h30 à 21h sur réservation (menu unique plat+dessert à 18€). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:30:00

fin : 2024-03-23

Le Marvageur 15 Route de Véron

Rosoy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lemarvageur.fr

