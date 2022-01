Concert : Once Upon the End et Rest in Furia Bibliothèque Parmentier, 19 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

La bibliothèque Parmentier a l’immense plaisir de recevoir deux groupes de metal très talentueux dans le cadre de sa scène ouverte : Once Upon the End et Rest in Furia !

Once Upon the End : Parmi les ruines de l’ancienne époque, cinq ménestrels modernes parcourent les terres désolées pour mettre en musique les causes de la chute de la civilisation et les témoignages des survivants de ce nouvel âge… Fondé à Paris en 2016, Once Upon the End produit du Death Metal mélodique teinté d’ambiances variées. Après un EP, le groupe a sorti son premier album en 2021.

Rest in Furia : Rest in Furia est un groupe de Groove Metal du 95 jouant ses compos déchaînées depuis 2015. Au travers de ses mélodies et de son groove, les musiciens arborent des thèmes comme l’introspection et les complexités de notre société. Le groupe a trois EP à son actif.

Ils seront en concert à la bibliothèque le samedi 19 mars de 19h à 21h. L’entrée est gratuite et sans inscription, dans la limite des places disponibles et dans le respect des gestes barrières. Passe sanitaire et masque obligatoires.

Venez nombreux les écouter !

Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier Paris 75011

9 : Voltaire (Paris) (211m) 69 : Chemin Vert (Paris) (109m)



Contact : 01 55 28 30 15 bibliotheque.parmentier@paris.fr

