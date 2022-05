Concert : O’Naig Hair – Celtic Dream Le Havre, 15 mai 2022, Le Havre.

Concert : O'Naig Hair – Celtic Dream Le Havre

2022-05-15

Le Havre Seine-Maritime

Chants, danses et airs s’entrelacent, menant à une vision propice au vagabondage. L’esthétique musicale, fortement inspirée du modèle traditionnel, et créée spécifiquement pour l’occasion, ouvre sur l’allégorie poétique qu’est l’aisling ancestral, prétexte à s’immiscer au plus profond du rêve irlandais.

Écrite et composée par Didier Guyot, cette approche “Celtic Electric Symphonic” (direction esthétique fusionnant un répertoire à des éléments de formation symphonique – cordes, bois, harpes, percussions – des instruments traditionnels – whistles, bodhran, banjo – un pupitre de guitares, une sections rythmique pop – basse et guitare électriques – et plusieurs chanteuses solistes) de l’esprit gaël, reflète l’équilibre permanent dans lequel se situe la sensibilité irlandaise.

O’Naig Hair, ensemble celtique du Conservatoire Arthur Honegger du Havre, sous la direction de Didier Guyot, interprète cette création.

Le dimanche 15 mai à 15h30 – Abbaye de Graville

Entrée gratuite, sans réservation.

