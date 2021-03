Concert | Omar Harb L’Institut du Monde Arabe, 7 juin 2021-7 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 7 juin 2021

de 19h à 20h

gratuit

Dans le cadre des Arabofolies, festival musical, des arts et des idées Producteur et bassiste syrien réfugié au Liban, Omar Harb conjugue maqam oriental et jazz occidental. Armé de sa basse à six cordes, il partage ses compositions avec la chanteuse lyrique Rasha Rizk, le pianiste William Lecomte et le batteur Christophe Bras.

Concert hors les murs: A la Cité international des Arts, 18 rue de l’hôtel de ville Paris 4

Producteur et bassiste syrien réfugié au Liban, Omar Harb conjugue le maqam oriental avec le jazz occidental. Il est aussi l’auteur d’une méthode permettant aux musiciens orientaux et occidentaux de créer des passerelles entre ces deux univers. Cette préoccupation est au centre de sa musique et sa création East Meets Westle démontre admirablement.

Armé de sa véloce basse à six cordes, il partage ses compositions avec Rasha Rizk, chanteuse lyrique syrienne réfugiée en France et rompue aux musiques actuelles, et les deux français William Lecomte, pianiste, compagnon de route de Jean-Luc Ponty mais aussi compositeur-arrangeur, et le batteur Christophe Bras (Babx, Julien Lourau, Magik Malik).

Cette virtuose conjugaison va, sans nul doute, nous transporter à travers les fuseaux horaires en nous faisant oublier le temps qui passe…

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

