Concert : Olivier Gotti “A Way To Win” Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex Catégories d’évènement: Faverges-Seythenex

Haute-Savoie

Concert : Olivier Gotti “A Way To Win” Faverges-Seythenex, 11 mars 2022, Faverges-Seythenex. Concert : Olivier Gotti “A Way To Win” La Soierie Faverges Faverges-Seythenex

2022-03-11 – 2022-03-11 La Soierie Faverges

Faverges-Seythenex Haute-Savoie Faverges-Seythenex EUR 10 14 Vigoureusement ancré dans l’héritage des illustres bâtisseurs, « A Way To Win » n’a pourtant conservé du blues originel que l’énergie, les émotions brutes, le manque de moyens compensé par un foisonnement d’idées. +33 4 50 44 53 45 http://www.lasoierie.com/ La Soierie Faverges Faverges-Seythenex

dernière mise à jour : 2021-12-21 par Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy

Détails Catégories d’évènement: Faverges-Seythenex, Haute-Savoie Autres Lieu Faverges-Seythenex Adresse La Soierie Faverges Ville Faverges-Seythenex lieuville La Soierie Faverges Faverges-Seythenex Departement Haute-Savoie

Concert : Olivier Gotti “A Way To Win” Faverges-Seythenex 2022-03-11 was last modified: by Concert : Olivier Gotti “A Way To Win” Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex 11 mars 2022 Faverges-Seythenex Haute-Savoie

Faverges-Seythenex Haute-Savoie