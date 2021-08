Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Concert Olivier Chassain Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Concert Olivier Chassain Saint-Pol-de-Léon, 5 août 2021, Saint-Pol-de-Léon. Concert Olivier Chassain 2021-08-05 20:30:00 – 2021-08-05 Rue des Minimes Espace des Minimes

Saint-Pol-de-Léon Finistère Saint-Pol-de-Léon Concert de guitare classique lesamisdesartsroscoff@gmail.com +33 6 03 10 03 99 Concert de guitare classique dernière mise à jour : 2021-07-31 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Rue des Minimes Espace des Minimes Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville 48.68338#-3.9853