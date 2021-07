Concert Olena Uutaï – Festival Les Traversées TATIHOU Ile Tatihou, 21 août 2021, Saint-Vaast-la-Hougue.

Olena «Uutaï» est internationalement reconnue comme une artiste d’inspiration chamanique, virtuose de la guimbarde khomus. Sa conception du monde et sa musique reposent sur l’idée de l’harmonie et de l’unité de la nature. Elle créé et elle improvise, le plus souvent inspirée par la voix des oiseaux, des animaux, et les bruits de la nature. Des rendez-vous à ne pas manquer avec un être hors du commun. – * Un évènement annoncé dans l’Agenda du **Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France.** –

20€ plein tarif ; 15€ tarif réduit ; 10€ tarif enfant (0 à 11 ans)

Olena Uutaï, Musique chamanique de Sibérie

Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue Manche



