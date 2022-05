Concert Oldman River Les Billanges Les Billanges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Les Billanges

Concert Oldman River Les Billanges, 15 mai 2022, Les Billanges. Concert Oldman River Les Billanges

2022-05-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-15 17:30:00 17:30:00

Les Billanges Haute-Vienne Les Billanges Dimanche 15 mai, à 15h, salle des fêtes des Billanges. Entrée : 8€. Plus d’informations : 09 70 78 51 54 15. Concert Oldman River, country folk US, rétro américain, ambiance old time. Du country acoustique, des chapeaux, des guitares, du folk, tel qu’on le faisait dans les années 50′ 60′. Voilà le crédo de ce groupe de “vieux briscards” composé de Céline au chant, Pascal au chant et guitare, Clément à la guitare, banjo et flûte et Alain à la basse. Dimanche 15 mai, à 15h, salle des fêtes des Billanges. Entrée : 8€. Plus d’informations : 09 70 78 51 54 15. Les Billanges

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Les Billanges Autres Lieu Les Billanges Adresse Ville Les Billanges lieuville Les Billanges

Les Billanges Les Billanges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-billanges/

Concert Oldman River Les Billanges 2022-05-15 was last modified: by Concert Oldman River Les Billanges Les Billanges 15 mai 2022

Les Billanges