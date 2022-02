CONCERT OLDELAF Nancy Nancy Catégories d’évènement: 5400

CONCERT OLDELAF Nancy, 29 septembre 2022, Nancy.
L'Autre Canal 45 Boulevard d'Austrasie

Nancy 5400 La date de OLDELAF initialement prévue le 26 Avril 2020 puis reprogrammée le 25 Octobre 2020, puis le 04 Avril 2021 et le 30 Janvier 2022 est reportée au jeudi 29 septembre 2022. Les billets achetés restent valables, remboursement possible jusqu’au Mardi 1er Février 2022 inclus. Olivier Delafosse AKA Oldelaf est un chanteur qui a de l’humour est n’en est pas avare. Monté pour la première fois sur scène il y a 25 ans, il vit de multiples aventures scéniques, radiophoniques, télévisuelles, discographiques… mais dont le fil rouge est et restera la chanson. Des milliers de concerts à travers la France, avec ces dernières années, deux Olympia et un Zénith parisien à son actif, ont fait de cet artiste infatigable, hors normes au sens où il suit un parcours singulier, loin des modes et tendances, un chanteur au public large et varié, amoureux des (bons) mots, et fidèle en toutes occasions.

Tout comme son dernier album “Golitath” Oldelaf produit son prochain opus grâce au crowndfounding. Le financement du nouvel album a battu des records de participation sur Ulule. Actuellement en enregistrement, la sortie est prévue pour début 2020 suivie d’une tournée dans toute la France. La date de OLDELAF initialement prévue le 26 Avril 2020 puis reprogrammée le 25 Octobre 2020 et le 04 Avril est reportée au Dimanche 30 Janvier 2022 à 18H00 Les billets achetés restent valables, remboursement possible des billets achetés au guichet de L’Autre Canal jusqu’au 4 Mai 2021 inclus. accompagnement@lautrecanalnancy.fr +33 3 83 38 44 88 https://lautrecanalnancy.fr/ L’Autre Canal.

