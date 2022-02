Concert : Oldelaf « L’aventure » Biganos, 22 avril 2022, Biganos.

Concert : Oldelaf « L’aventure » Rue Pierre de Coubertin Espace culturel Lucien Mounaix Biganos

2022-04-22 – 2022-04-22 Rue Pierre de Coubertin Espace culturel Lucien Mounaix

Biganos Gironde Biganos

On a tous déjà écouté du Oldelaf.

Un copain qui vous dit : « Regarde ça, ça s’appelle la Tristitude », « Quoi tu connais pas le clip du Café ??? », « Il faut que tu écoutes les Mains Froides, c’est trop joli… »

Des chansons qui restent et qu’on se transmet.

En effet, ces chansons-là ne passent pas vraiment à la radio ou à la télé. Quand Oldelaf y est, on lui demande de faire rire, car il aime faire rire, on lui demande de changer les paroles de ses chansons, car il aime surprendre, mais on ne le voit que rarement faire ce qu’il sait le mieux faire : CHANTER.

Pour son dernier album, il est parti en camping-car sur les routes, emmenant avec lui instruments et proches : pour un voyage de 2 mois, de juin à juillet 2019.

D‘étape en étape, les chansons se sont construites et ont été enregistrées : 14 chansons parfois drôles, parfois pas.

Ça s’appelle l’AVENTURE…

Tarifs : 15 – 12 €

On a tous déjà écouté du Oldelaf.

Un copain qui vous dit : « Regarde ça, ça s’appelle la Tristitude », « Quoi tu connais pas le clip du Café ??? », « Il faut que tu écoutes les Mains Froides, c’est trop joli… »

Des chansons qui restent et qu’on se transmet.

En effet, ces chansons-là ne passent pas vraiment à la radio ou à la télé. Quand Oldelaf y est, on lui demande de faire rire, car il aime faire rire, on lui demande de changer les paroles de ses chansons, car il aime surprendre, mais on ne le voit que rarement faire ce qu’il sait le mieux faire : CHANTER.

Pour son dernier album, il est parti en camping-car sur les routes, emmenant avec lui instruments et proches : pour un voyage de 2 mois, de juin à juillet 2019.

D‘étape en étape, les chansons se sont construites et ont été enregistrées : 14 chansons parfois drôles, parfois pas.

Ça s’appelle l’AVENTURE…

Tarifs : 15 – 12 €

+33 5 56 82 78 35

On a tous déjà écouté du Oldelaf.

Un copain qui vous dit : « Regarde ça, ça s’appelle la Tristitude », « Quoi tu connais pas le clip du Café ??? », « Il faut que tu écoutes les Mains Froides, c’est trop joli… »

Des chansons qui restent et qu’on se transmet.

En effet, ces chansons-là ne passent pas vraiment à la radio ou à la télé. Quand Oldelaf y est, on lui demande de faire rire, car il aime faire rire, on lui demande de changer les paroles de ses chansons, car il aime surprendre, mais on ne le voit que rarement faire ce qu’il sait le mieux faire : CHANTER.

Pour son dernier album, il est parti en camping-car sur les routes, emmenant avec lui instruments et proches : pour un voyage de 2 mois, de juin à juillet 2019.

D‘étape en étape, les chansons se sont construites et ont été enregistrées : 14 chansons parfois drôles, parfois pas.

Ça s’appelle l’AVENTURE…

Tarifs : 15 – 12 €

Mairie de Biganos

Rue Pierre de Coubertin Espace culturel Lucien Mounaix Biganos

dernière mise à jour : 2022-01-02 par