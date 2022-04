Concert Old School Funky Familly Villeneuve-de-Marsan, 14 mai 2022, Villeneuve-de-Marsan.

Concert Old School Funky Familly Salle culturelle “L’Alambic des Arts” Rue Lutter Sondersdorf, Villeneuve-de-Marsan

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14 Salle culturelle “L’Alambic des Arts” Rue Lutter Sondersdorf,

Villeneuve-de-Marsan Landes Villeneuve-de-Marsan

8 EUR Après 16 ans d’existence, la OLD SCHOOL FUNKY FAMILLY c’est plus de

300 concerts et 4 albums sortis, et toujours une farouche envie de semer son groove sur les

scènes de France et d’Europe.

Avec une rythmique implacable et un quartet de saxophones de haute voltige l’octet

instrumental a affiné une ligne artistique toujours plus engagée dans la composition et

définit ainsi une identité singulière.

La musique y est pétillante et chaloupée, les arrangement ciselés et audacieux, le tout dans une ambiance

bon-enfant qui traduit 16 ans de complicité et de partage de ces amis de lycée.

La Mayoral participera à la première partie du Concert.

Après 16 ans d’existence, la OLD SCHOOL FUNKY FAMILLY c’est plus de

300 concerts et 4 albums sortis.

Avec une rythmique implacable et un quartet de saxophones de haute voltige l’octet

instrumental a affiné une ligne artistique toujours plus engagée dans la composition.

+33 6 47 93 79 65

Après 16 ans d’existence, la OLD SCHOOL FUNKY FAMILLY c’est plus de

300 concerts et 4 albums sortis, et toujours une farouche envie de semer son groove sur les

scènes de France et d’Europe.

Avec une rythmique implacable et un quartet de saxophones de haute voltige l’octet

instrumental a affiné une ligne artistique toujours plus engagée dans la composition et

définit ainsi une identité singulière.

La musique y est pétillante et chaloupée, les arrangement ciselés et audacieux, le tout dans une ambiance

bon-enfant qui traduit 16 ans de complicité et de partage de ces amis de lycée.

La Mayoral participera à la première partie du Concert.

©ccvdm

Salle culturelle “L’Alambic des Arts” Rue Lutter Sondersdorf, Villeneuve-de-Marsan

dernière mise à jour : 2022-04-20 par