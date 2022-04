Concert – Okemah Musée de l’Hydraviation Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Concert – Okemah Musée de l'Hydraviation, 14 mai 2022 19:30, Biscarrosse

Le groupe de musique “Okemah” constitué d’un duo Guitare-chant et contrebasse donnera une note musicale à l’ambiance festive autour du Grumman Albatross, hydravion exposé dans le square du Musée.

Le groupe de musique Okemah jouera des morceaux de folk, pop et de blues. Durant la soirée il proposera plusieurs sets de chansons entre 20h et minuit. Saturday 14 May, 19:30 La banda de música Okemah tocará canciones de folk, pop y blues. Durante la noche ofrecerá varios sets de canciones entre las 8:00 y la medianoche. Sábado 14 mayo, 19:30 332, rue Louis Breguet 40600 Biscarrosse 40600 Biscarrosse Nouvelle-Aquitaine

Heure : 19:30 - 23:59
332, rue Louis Breguet 40600 Biscarrosse

