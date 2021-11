Montaigu-Vendée Espace Agapé Montaigu-Vendée, Vendée CONCERT OHP – Samedi 4 décembre 2021 Espace Agapé Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

CONCERT OHP – Samedi 4 décembre 2021 Espace Agapé, 4 décembre 2021, Montaigu-Vendée. CONCERT OHP – Samedi 4 décembre 2021

Espace Agapé, le samedi 4 décembre à 20:30

**CONCERT organisé par l’Orchestre d’Harmonie du Pays de Montaigu** Le Samedi 4 décembre 2021 à 20h30 A l’Espace Agapé – La Guyonnière – Montaigu-Vendée Tarif Libre Réservation conseillée sur Facebook OHPM85 **Pass sanitaire obligatoire**

Tarif libre

Orchestre d’Harmonie du Pays de Montaigu – Espace Agapé – La Guyonnière – Samedi 4 décembre 2021 Espace Agapé Rue des Agapes – La Guyonnière – 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée La Guyonnière Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Espace Agapé Adresse Rue des Agapes - La Guyonnière - 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée lieuville Espace Agapé Montaigu-Vendée