CONCERT OHC – AFRICA Le May-sur-Èvre Le May-sur-Èvre Catégories d’évènement: Le May-sur-Èvre

Maine-et-Loire

CONCERT OHC – AFRICA Le May-sur-Èvre, 25 mai 2022, Le May-sur-Èvre. CONCERT OHC – AFRICA Rue des Tilleuls Espace Senghor Le May-sur-Èvre

2022-05-25 20:30:00 – 2022-05-25 Rue des Tilleuls Espace Senghor

Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire Le May-sur-Èvre ​Concert de l’Orchestre Harmonique de Cholet

Tout un programme consacré à l’immense diversité du continent africain avec des arrangements et pièces écrites pour orchestre d’harmonie… contact@ohc-49.fr +33 6 84 37 82 00 http://www.ohc-49.fr/ ​Concert de l’Orchestre Harmonique de Cholet

Tout un programme consacré à l’immense diversité du continent africain avec des arrangements et pièces écrites pour orchestre d’harmonie… Rue des Tilleuls Espace Senghor Le May-sur-Èvre

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Le May-sur-Èvre, Maine-et-Loire Autres Lieu Le May-sur-Èvre Adresse Rue des Tilleuls Espace Senghor Ville Le May-sur-Èvre lieuville Rue des Tilleuls Espace Senghor Le May-sur-Èvre Departement Maine-et-Loire

Le May-sur-Èvre Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-may-sur-evre/

CONCERT OHC – AFRICA Le May-sur-Èvre 2022-05-25 was last modified: by CONCERT OHC – AFRICA Le May-sur-Èvre Le May-sur-Èvre 25 mai 2022 Le May-sur-Èvre maine-et-loire

Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire