Concert : Oh My God ! Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence

2022-05-05 20:30:00

Valence Drôme EUR 14 Heureux de recevoir les Queers, groupe US mythique du pop punk !

Heureux aussi de la reformation sur cette unique date des Bad Chickens, groupe mythique valentinois !

Supermunk pour épicer le tout, on va être bien !

CB & gentils prix au bar. info@mistralpalace.com +33 9 81 31 92 37

