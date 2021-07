CONCERT O’GROCK – SAINT MATHIEU DE TRÉVIERS Saint-Mathieu-de-Tréviers, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

CONCERT O’GROCK – SAINT MATHIEU DE TRÉVIERS 2021-07-17 – 2021-07-17

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

O’GRock sera sur scène le samedi 17 juillet à 10h à la Médiathèque municipale Jean Arnal.

Depuis plus de dix ans, cette formation joue sa propre Rock Collection qui vous collera, elle aussi c’est sûr, au cœur et au corps.

Issu de la Haute Occitanie Languedocienne, O’GRock voit large et rassemble avec aisance, les courants les plus variés de la scène internationale. Les musiciens et chanteurs de cette bande font de la musique par plaisir et pour votre propre plaisir. Ils rassemblent des sonorités de toutes les époques, chantent en français, en anglais, des tubes rapides ou des ballades plus lentes, des meilleurs groupes ou artistes que le monde ait connu.

O’GRock vous attend pour un grand moment de partage en musique !

Entrée libre

+ d’infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque)

Avenue des Coteaux de Montferrand

+33 4 67 84 40 96

O’GROCK

