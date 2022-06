Concert : OGOD Valence Valence Catégories d’évènement: 26000

Valence

Concert : OGOD Valence, 28 juin 2022, Valence. Concert : OGOD Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence

2022-06-28 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-28 02:00:00 02:00:00 Mistral Palace 12 rue Pasteur

Valence 26000 Dernier concert de la saison ! Concert de sortie de résidence, avant leur tournée avec Osees ! info@mistralpalace.com +33 9 81 31 92 37 Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 26000, Valence Autres Lieu Valence Adresse Mistral Palace 12 rue Pasteur Ville Valence lieuville Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Departement 26000

Valence Valence 26000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Concert : OGOD Valence 2022-06-28 was last modified: by Concert : OGOD Valence Valence 28 juin 2022 26000 Valence

Valence 26000