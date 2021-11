Lille Auditorium du Nouveau Siècle Lille, Nord Concert « Offenbach en fête » Auditorium du Nouveau Siècle Lille Catégories d’évènement: Lille

Auditorium du Nouveau Siècle, le samedi 18 décembre à 20:30

Anniversaire impressionnant : 90 ans pour deux formations des Hauts-de-France soit 50 ans pour l’Orchestre de Douai et 40 ans pour le Chœur Régional ! A l’occasion des fêtes de fin d’année, les deux structures vous invitent à un programme festif autour de l’opéra bouffe et de son roi, Jacques Offenbach, qui excelle dans ce domaine. Opérette urbaine, militaire, farce et parodie alterneront avec des textes ciselés pour obtenir d’irrésistibles effets comiques, accompagnés d’une musique pétillante et toujours séduisante. Extraits de La Belle Hélène, La Vie Parisienne, Les Contes d’Hoffmann, Orphée aux Enfers. Distribution : Solistes : Stéphanie Gouilly, Mathilde Cardon, Denis Mignien, Julien Ségol Chœur Régional Hauts-de-France Orchestre de Douai – Région Hauts-de-France Direction, Éric Deltour

Par le Chœur Régional des Hauts-de-France Auditorium du Nouveau Siècle 17, place Pierre Mendès France 59000 Lille Lille-Centre Nord

2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T22:00:00

