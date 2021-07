Contrexéville Contrexéville Contrexéville, Vosges CONCERT ‘OFFBEAT SPACE’ Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

CONCERT 'OFFBEAT SPACE' 2021-07-03 Bar de la Paix 2 rue Ziwer Pacha
Contrexéville Vosges

Contrexéville Vosges Contrexéville Le groupe nancéen qui crée un espace décalé entre évasion et réalité !

Florian, Paul et Tiphaine, venus tous trois d’horizons musicaux différents, se sont retrouvés autour du même projet pour créer un espace mêlant les inspirations et goûts de chacun. Une guitare dans deux amplis, une batterie et deux voix, c’est tout ce qu’il faut au groupe pour offrir un concert original de reprises rock. Offbeat Space c’est avant tout des riffs inspirés du rock britannique, des patterns percutants, une interprétation saisissante, mais surtout un trio énergique qui nous transporte dans son univers musical et scénique. +33 3 29 08 90 66 Bar de la paix dernière mise à jour : 2021-06-18 par

