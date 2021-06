La Petite-Pierre La Petite-Pierre Bas-Rhin, La Petite-Pierre Concert OFF Iris Gutfried & My Swing La Petite-Pierre La Petite-Pierre Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La Petite-Pierre

Concert OFF Iris Gutfried & My Swing La Petite-Pierre, 12 août 2021-12 août 2021, La Petite-Pierre. Concert OFF Iris Gutfried & My Swing 2021-08-12 18:30:00 – 2021-08-12

La Petite-Pierre Bas-Rhin La Petite-Pierre Iris Gutfried, poète et présidente de l’association du Jardin des Poètes posera ses textes sur le répertoire festif et entraînant du trio My Swing, constitué principalement par des arrangements des grands classiques de Django. Iris Gutfried poésie

Jonathan Mehlinger guitare solo

Frédéric Mehlinger guitare rythmique

Christophe Reinhardt contrebasse Iris Gutfried, poète et présidente de l’association du Jardin des Poètes posera ses textes sur le répertoire festif et entraînant du trio My Swing, constitué principalement par des arrangements des grands classiques de Django. +33 3 88 01 49 59 Iris Gutfried, poète et présidente de l’association du Jardin des Poètes posera ses textes sur le répertoire festif et entraînant du trio My Swing, constitué principalement par des arrangements des grands classiques de Django. Iris Gutfried poésie

Jonathan Mehlinger guitare solo

Frédéric Mehlinger guitare rythmique

Christophe Reinhardt contrebasse dernière mise à jour : 2021-06-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, La Petite-Pierre Étiquettes évènement : Autres Lieu La Petite-Pierre Adresse Ville La Petite-Pierre lieuville 48.85433#7.31893