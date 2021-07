La Petite-Pierre La Petite-Pierre Bas-Rhin, La Petite-Pierre Concert OFF Fabrice D’Jeuns La Petite-Pierre La Petite-Pierre Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La Petite-Pierre

Concert OFF Fabrice D’Jeuns La Petite-Pierre, 8 août 2021-8 août 2021, La Petite-Pierre. Concert OFF Fabrice D’Jeuns 2021-08-08 18:30:00 – 2021-08-08

La Petite-Pierre Bas-Rhin La Petite-Pierre 0 EUR Fabrice D’Jeuns est un orchestre de jeunes musiciens à vent issus des écoles de musique du secteur de la Petite Pierre. A l’occasion d’Au Grès du Jazz, ils se constituent en un groupe spécifique afin d’interpréter un répertoire original et divertissant, à tendance jazzy. Cette représentation estivale est aussi formatrice et permet aux musiciens motivés de vivre de façon intense l’expérience d’orchestre hors du cadre d’enseignement ou d’interprétation habituels. Déambulation à partir de 16h30 Fabrice D’Jeuns est un orchestre de jeunes musiciens à vent issus des écoles de musique du secteur de la Petite Pierre. +33 3 88 01 49 59 Fabrice D’Jeuns est un orchestre de jeunes musiciens à vent issus des écoles de musique du secteur de la Petite Pierre. A l’occasion d’Au Grès du Jazz, ils se constituent en un groupe spécifique afin d’interpréter un répertoire original et divertissant, à tendance jazzy. Cette représentation estivale est aussi formatrice et permet aux musiciens motivés de vivre de façon intense l’expérience d’orchestre hors du cadre d’enseignement ou d’interprétation habituels. Déambulation à partir de 16h30 dernière mise à jour : 2021-06-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, La Petite-Pierre Étiquettes évènement : Autres Lieu La Petite-Pierre Adresse Ville La Petite-Pierre lieuville 48.85676#7.31766