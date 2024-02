Concert œuvres de Marin Marais – La Gamme – Ensemble The Scale Knitters Temple de Lille Lille, samedi 17 février 2024.

Concert œuvres de Marin Marais – La Gamme – Ensemble The Scale Knitters Temple de Lille Lille Samedi 17 février, 20h00

Début : 2024-02-17 20:00

Fin : 2024-02-17 21:30

https://www.unautresouffle.org

Remémorez-vous le compositeur Marin Marais et sa magnifique musique révélé par le film « Tous les Matins du Monde » ? Alors ne manquez pas son ultime chef d’œuvre par l’ensemble The Scale Knitters.

Un Autre Souffle inaugure l’année 2024 avec la figure de Marin Marais, « joueur de viole de gambe de la Chambre du roi » puis « batteur de mesure » – autrement dit chef d’orchestre – de l’Opéra de Paris dès 1704.

Marion Martineau et Atsushi Sakaï à la viole, Fiona-Émilie Poupard au violon, Brice Sailly au clavecin et Magnus Andersson au théorbe vous feront découvrir « La Gamme, la Sonate à la Marésienne et la Sonnerie de Sainte Geneviève du Mont de Paris «

Pour servir la musique du maître Marin MARAIS, deux violistes rompus à son répertoire : Marion Martineau et Atsushi Sakaï sont les partenaires réguliers de grands ensembles baroques tels que le Concert d’Astrée ou les Talens lyriques avec lequel ils ont enregistré la musique pour violes de Couperin et Marais pour le label Aparté.

Temple protestant de Lille , place du Temple 59000 Lille

Ouverture des portes à 19h30

Accès PMR via l’entrée latérale 15 Rue Jeanne d’Arc

Temple de Lille Place du temple, Lille Lille-Centre Lille 59046 Nord