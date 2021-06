Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500, Segré-en-Anjou Bleu CONCERT – OEUVRES DE BACH, SCHMELZER, DÖBEL ET BIBER POUR VIOLON SEUL Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: 49500

Segré-en-Anjou Bleu 49500 EUR Venez applaudir Josef Zak, violoniste tchèque, au Château de la Chétardière. Au programme :

– Heinrich Schmelzer – Intradae di policinelli

– J.S. Bach – Partita en ré mineur BWV 1004 / Allemande-courante-sarabande-gigue-Chaconne

– Heinrich Döbel – Danses divers / Gigue-sarabande-courante-gigue-gigue

Trois concerts de musique classique sont proposés dans des lieux de patrimoine. Rendez-vous au Château de la Chétardière le 25 juin. anacreon.assoc@free.fr

