Concert: Odran Trummel Méobecq, samedi 10 février 2024.

Concert: Odran Trummel Méobecq Indre

Samedi

Le Brenne bar accueille Odran Trümmel, auteur-compositeur-interprète et musicien tourangeau.

Né aux Pays-Bas d’un père néerlandais et d’une mère française, Odran Trümmel passe la majeure partie de sa vie entre la France et l’Ecosse, où il se fait la main sur les scènes ouvertes des nombreux pubs d’Edimbourg. De retour en France, il participe à de nombreux projets allant de la pop française à l’électro punk décallée , de l’électro grand-guignol à la bossa nova pur sucre au côté du très brésilien Sandro Armel. C’est néanmoins en tant que batteur du groupe de jazz-mutant tourangeau Epsilon Sigma Club qu’il s’illustre principalement (festival Aucard de Tours et Rockomotives en 2004, ouverture d’un concert de the Ex à Tours…) avant de se consacrer pleinement à ses propres chansons. EUR.

35 route de Buzançais

Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire brennebar@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 21:00:00

fin : 2024-02-10



