Concert : Ode à Berlioz Philharmonie de Paris, 10 juin 2022, Paris. Le vendredi 10 juin 2022

de 20h30 à 22h30

. payant Cat.2 : 42 EUR Cat.4 : 27 EUR Cat.5 : 20 EUR Cat.6 : 10 EUR Cat.3 : 37 EUR Cat.1 : 52 EUR

Accompagné de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, et avec la grande chanteuse Joyce DiDonato, le fervent berliozien John Nelson poursuit son exploration de l’univers du compositeur français. Accompagné de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, et avec la grande chanteuse Joyce DiDonato, le fervent berliozien John Nelson poursuit son exploration de l’univers du compositeur français. « Quand j’étudiais à la Juilliard, dans les années 1960, personne aux États-Unis ne connaissait Berlioz ; même Jean Morel, mon professeur de direction d’orchestre, n’en parlait pas – un silence typiquement français ! Sa musique, si inhabituelle, ne se comprend pas immédiatement », confiait Nelson à l’occasion de la sortie de son enregistrement de La Damnation de Faust, Diapason d’or de l’année 2021. Actuellement l’un des défenseurs les plus inspirés de la musique de Berlioz, dont il a dirigé toutes les grandes partitions, Nelson s’entoure de ses collaborateurs privilégiés, telle la mezzo Joyce DiDonato, pour donner la « symphonie dramatique » Roméo et Juliette, œuvre hors normes, entre symphonie, opéra et cantate. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22865 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430972927

© Salva López Berlioz / Roméo et Juliette / Orchestre philharmonique de Strasbourg – John Nelson – Joyce DiDonato – Cyrille Dubois – Christopher Maltman

