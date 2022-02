Concert Odd Bods et Peter Triangle Morlaix, 14 mai 2022, Morlaix.

Concert Odd Bods et Peter Triangle bar “Le Ty coz” 10, venelle au beurre Morlaix

2022-05-14 21:00:00 – 2022-05-14 bar “Le Ty coz” 10, venelle au beurre

Morlaix Finistère Morlaix

Les ODD BODS c’est un peu les Hot Boys, mais pas que. Quand ils pratiquent leur meilleur hobby, les mecs chelous Ludo Jospin, Yann Douglas et Peter Triangle ne jurent que par le tube. Leur credo : «Not a Hit, We throw it». Quelque part entre le Rock, le Roll et l’Électronique, la musique de THE ODD BODS se veut simple, efficace et tout bonnement géniale.

Dans leurs petits pantalons zébrés, les Odd Bods diffusent un parfum de boum improvisée.

PETER TRIANGLE

Guitare cold wave, mélancolique et gelée, regard inquiétant, sourire absent : Peter Triangle fabrique des hits de poche avec le minimum et pour seule ambition de se soustraire au quotidien, avec une prédilection pour le désennuie et l’envie de tout faire valdinguer. Un faux décor pour romancer un genre de rock un peu con-con, un peu flippant, un peu facile, un peu dansant.

« Où iras-tu perdre ton temps ? »

+33 2 98 88 07 65

bar “Le Ty coz” 10, venelle au beurre Morlaix

