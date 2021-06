Pont-Aven Pont-Aven Finistère, Pont-Aven Concert Octuor de France – Festival des Pierres Debout Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Aven Finistère Soirée musicale par l’Octuor de France dans le cadre du « Festival des Pierres Debout ».

JS Bach-Bitsch “Les Variations Goldberg” pour 2 Violons, alto, violoncelle, contrebasse, clarinette, basson et cor (35’)

Ludwig van Beethoven (1770-1827) (40’) – Septuor opus 20 pour violon, alto, violoncelle, contrebasse, clarinette, basson et cor. Possibilité de Pass pour les 6 concerts. Vente des Pass en ligne uniquement.

Adulte : 70 €

Moins de 18 ans : 50 €

