Pont-Aven Finistère Soirée musicale par l’Octuor de France dans le cadre du « Festival des Pierres Debout ».

Anton Arensky (1861-1906) – Quatuor pour violon, alto et 2 violoncelles (30’)

Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791) – Quintette KV581 pour clarinette et Quatuor à cordes (33’) Possibilité de Pass pour les 6 concerts. Vente des Pass en ligne uniquement.

Adulte : 70 €

Moins de 18 ans : 50 €

