Concert – Octuor à vent Saint-Brieuc, 22 novembre 2021, Saint-Brieuc.

Concert – Octuor à vent Villa Carmélie 55, rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc

2021-11-22 19:00:00 – 2021-11-22 20:00:00 Villa Carmélie 55, rue Pinot-Duclos

Saint-Brieuc 22 000 Saint-Brieuc

Composé de deux hautbois, deux clarinettes, deux cors et deux bassons, l’octuor à vent est souvent complété comme c’est le cas ici par une flûte pour aborder des répertoires variés. Les professeurs du conservatoire proposent un programme franco-allemand avec des œuvres originales dont la Sérénade en ut mineur de Wolfgang Amadeus Mozart ou la Petite symphonie de Charles Gounod. Virtuosité, charme, élégance et connivence sont les traits marquants de cette formation.

Avec Pierre Delacroix, flûte ; Charlotte Bouchet et Boris Pamoukchiev, hautbois ; Bruno Spinosi et Stanislav Chomel, clarinette ; Xavier Maupetit et Gautier Bouchet, cor ; François Palluel et Philippe David, basson

conservatoire@saint-brieuc.fr +33 2 96 62 54 99

Villa Carmélie 55, rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc

