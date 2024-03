[Concert] Oclo Domaine des Roches Dieppe, samedi 27 avril 2024.

[Concert] Oclo Domaine des Roches Dieppe Seine-Maritime

Olivier Coulbeaux (chant, textes, musique), et Rémy Dengoyan (basse, musique, programmation). Nous serons au Domaine des Roches le samedi 27 avril prochain. Originaires tous deux de Dieppe, nous ne pouvions rater cette occasion de jouer, en quelque sorte, à domicile. Nous serons accompagnés par un compagnon de toujours, Mikael Rebours aux guitares. Les mots sont toujours à côté de la plaque lorsqu’il s’agit de décrire une musique, des chansons, des émotions. Le mieux est d’aller jeter une oreille, puis les deux, et peut-être même un œil et le second, sur les vidéos hébergées sur YouTube Olco musique Prenez du plaisir et à bientôt, le 27 avril ! Nous avons, de notre côté, une furieuse envie d’en prendre avec vous !

Restauration légère sur réservation à partir de 19h

Concert à 20h

Participation au chapeau

Réservation conseillée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27

Domaine des Roches 73 avenue Gambetta

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lecafe.domainedesroches@gmail.com

