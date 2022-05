Concert O’choeur des esprits Dieffenbach-au-Val, 18 juin 2022, Dieffenbach-au-Val.

Concert O’choeur des esprits Dieffenbach-au-Val

2022-06-18 – 2022-06-18

Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin Dieffenbach-au-Val

EUR Avec Yann Delahaie (chant et guitare), Marielle Tremellat (chant et tambour), Iris Ferry Aubert (chant et tambour), Nicolas Poirot (chant et violoncelle).

Ce quatuor vous propose un concert vibratoire et participatif construit autour de mantras écrits en langue des esprits, langue qui nous est partagée par Yann Delahaie, que la vie a mis sur la voie du chaman.

