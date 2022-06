À partir du poème Oceano nox de Victor Hugo qui a donné le titre à ce programme, l’octuor vocal Le Cénacle explore tout un répertoire musical en écho au lyrisme romantique de cette œuvre.

Sera d’abord évoqué le monde maritime par une invocation solennelle (L’Océan de Jules Arnoud) suivie des Berceaux de Gabriel Fauré et de l’Oceano nox du méconnu Georges Alary.

Nous conclurons cette partie française par le célèbre “La Mer” de Charles Trenet.

D’autres pièces, anglaises, allemandes et scandinaves, complèteront cette partie par des chants de marins ou des pièces plus mélancoliques.

La seconde partie est une évocation éminemment romantique de la nuit, du calme Die Nacht de Schubert à l’impressionniste To be sung on the water of a summer night de Frederick Delius et au planant Nox aurumque d’Eric Whitacre.

Enfin nous terminerons ce concert par de la musique française – Debussy, Fauré et Saint-Saëns dont le magnifique Calme des nuits nous laissera sur une note apaisée et tranquille.

Sans oublier un bis surprise pour les fans de Johnny !