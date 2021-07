Lacanau Lacanau Gironde, Lacanau Concert : Ocean Blues Project Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Concert : Ocean Blues Project
Date: 2021-07-15, 21:30:00
Location: scène du front de mer Boulevard de la Plage, Lacanau, Gironde

Groupe Canaulais, ils jouent du blues type Chicago Blues, Modern Blues, avec des reprises de Junior Wells, Luky Peterson, BB King….

