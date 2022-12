Concert : OCA2 Harfleur, 15 janvier 2023, Harfleur Harfleur.

Concert : OCA2

Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

2023-01-15 – 2023-01-15

Harfleur

Seine-Maritime

Harfleur

Par Marie Jérémie et Antoine Josselin.

Le duo OCA2 (nom d’un gène déterminant la production de mélanine chez l’homme) est né d’une complicité humaine et musicale entre Marie Jérémie, violoncelliste aux yeux bleus, et Antoine Josselin, percussionniste aux yeux brins. Au plus fort de leurs études au Conservatoire Royal de La Haye, ils ne tardent pas à nouer une amitié qui les amène à jouer ensemble. Ayant des goûts musicaux différents, parfois aux antipodes l’un de l’autre, ils décident néanmoins de fusionner leur singularité à travers la musique. Ou quand le gène commun de la musique permet de relier des identités très différentes !

Rendez-vous l’église Saint-Martin d’Harfleur.

Entrée libre, sur réservation au 02 35 13 30 09.

+33 2 35 13 30 09 https://www.harfleur.fr/agenda_des_animations.html

Harfleur

