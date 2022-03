Concert : O’BRONSON 36 rue du Port Tréhiguier Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Concert : O’BRONSON 36 rue du Port Tréhiguier, 27 août 2022, Penestin. Concert : O’BRONSON

36 rue du Port Tréhiguier, le samedi 27 août à 18:30

Groupe de musique constitué par les descendants de Mr Bronson, nous racontons la véritable histoire de notre aïeul. Pour découvrir leur univers : [(51) Obronson Centre culturel de Liffré – YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=PEakL6zLZnk)

Public

Groupe de musique constitué par les descendants de Mr Bronson, nous racontons la véritable histoire de notre aïeul. Pour découvrir leur univers : (51) Obronson Centre culturel de Liffré – YouTube 36 rue du Port Tréhiguier Café l’Annexe 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-27T18:30:00 2022-08-27T04:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu 36 rue du Port Tréhiguier Adresse Café l'Annexe 56760 Penestin Ville Penestin lieuville 36 rue du Port Tréhiguier Penestin Departement Loire-Atlantique

36 rue du Port Tréhiguier Penestin Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penestin/

Concert : O’BRONSON 36 rue du Port Tréhiguier 2022-08-27 was last modified: by Concert : O’BRONSON 36 rue du Port Tréhiguier 36 rue du Port Tréhiguier 27 août 2022 36 rue du Port Tréhiguier Penestin Pénestin

Penestin Loire-Atlantique