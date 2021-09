Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres, Saint-Aubin-le-Cloud CONCERT – OAK VEINS Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

CONCERT – OAK VEINS 2021-09-18 – 2021-09-18 CAMPING DE LA CHAGNÉE 5, Lieu-dit La Chagnée

Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres Saint-Aubin-le-Cloud Le camping La Chagnée vous propose un concert gratuit en plein air !! Au programme : le groupe OakVeins vous fera vivre une heavy blues expérience. Rendez-vous à 21h Buvette et Food truck sur place. Le camping La Chagnée vous propose un concert gratuit en plein air !! Au programme : le groupe OakVeins vous fera vivre une heavy blues expérience. Rendez-vous à 21h Buvette et Food truck sur place. +33 6 76 06 23 89 Le camping La Chagnée vous propose un concert gratuit en plein air !! Au programme : le groupe OakVeins vous fera vivre une heavy blues expérience. Rendez-vous à 21h Buvette et Food truck sur place. Camping la chagnée dernière mise à jour : 2021-09-07 par

