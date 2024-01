Concert : « Ô terre de détresse… » Compositions vocales des camps Mémorial de la Shoah Paris, jeudi 18 janvier 2024.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. payant

Dans le cadre de l’exposition « La Musique dans les camps nazis »

Compositions interprétées par le chœur de l’Armée française – Garde républicaine.

Sous la direction d’Émilie Fleury.

En présence d’Élise Petit, commissaire de l’exposition La Musique dans les camps nazis, maîtresse de conférences en musicologie, université de Grenoble Alpes.

Dans les camps nazis, des activités musicales ont été organisées par les détenus, pour résister spirituellement aux processus de déshumanisation. À l’occasion de ces concerts et soirées musicales, de petits ensembles instrumentaux ont vu le jour, ainsi que des chœurs. Si leur répertoire était majoritairement constitué de chansons populaires existantes, entonnées à l’unisson, quelques musiciens amateurs ou professionnels réussirent à se procurer du papier et des crayons, pour composer des chants polyphoniques. Le programme de ce concert donnera à entendre de très rares compositions pour chœurs d’hommes, nées dans les camps de Buchenwald, Dachau, Natzweiler et dans le camp-ghetto de Theresienstadt, sans oublier le Chant des Marais, composé dans le camp de Börgermoor.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

© David Mendiboure Chœur de la garde républicaine sous la direction d’Emilie Fleury