Concert : O Sidera par l’Ensemble Irini Chartres, 1 juillet 2022, Chartres.

Concert : O Sidera par l’Ensemble Irini

2 Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

2022-07-01 19:00:00 – 2022-07-01

Chartres

Eure-et-Loir

L’ensemble Irini fondé en 2014 par Lila Hajosi est un ensemble vocal polymorphe privilégiant le travail a capella, attaché à créer des « liens qui libèrent » entre temps et aires musicales, allant du moyen-âge européen à la musique byzantine, à la création contemporaine, et des rives du Croissant Fertile à la cour de Bavière en passant par Constantinople.

Lauréat de la Cité de la Voix de Vézelay, l’ensemble est invité dans des festivals prestigieux tels que le Festival de Radio-France Montpellier, Arts Sacrés de Perpignan et Evron, Voix et Routes Romanes, Sinfonia en Périgord, ou encore ceux de l’Abbaye de Sylvanès ou du Mont Saint-Michel.

Ce programme en quintet mixte met en perspective les Prophéties des Sibylles de Roland de Lassus avec des extraits du répertoire byzantin.

Attaché à promouvoir la musique ancienne et à s’approprier des répertoires peu représentés, c’est vers la Mystique chrétienne que se tourne l’ensemble Irini avec « O Sidera » à travers les figures des Sybilles, des Chérubiens, du Mystère de l’Incarnation, autour du « Grand Inconnaissable » divin.

ensembleirini@gmail.com +33 2 37 33 02 10 https://www.ensembleirini.com/

Chartres

