Concert « Ô les chœurs » La Teste-de-Buch, 25 juin 2022, La Teste-de-Buch.

Concert « Ô les chœurs »

Eglise Saint-Vincent Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch

2022-06-25 – 2022-06-25

Rue Victor Hugo Eglise Saint-Vincent

La Teste-de-Buch

Gironde

10 10 EUR L’art a la capacité d’unir et de tisser des liens entre les personnes.

Après 2 ans de pandémie dévastatrice pour notre art qu’est le chant choral, le groupe vocal Lous Cansouns de Mios qui fête ses 30 ans d’existence cette année, a le plaisir de vous annoncer son concert « Ô les chœurs » le samedi 25 juin prochain à l’église Saint-Vincent de La Teste de Buch à 20h30.

Cantalous chœur d’homme de Mios et le tout jeune ensemble vocal Saudade de Gujan-Mestras s’associent au projet permettant de proposer un voyage vocale éclectique et mélodieux.

Rapprocher, inspirer, apaiser, partager, tel est le pouvoir du chant…

+33 6 07 75 25 16

Lous cansouns

Rue Victor Hugo Eglise Saint-Vincent La Teste-de-Buch

