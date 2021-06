Pibrac Eglise Sainte Marie Madeleine Haute-Garonne, Pibrac Concert « Ô les chœurs » – Jeudi 8 juillet Eglise Sainte Marie Madeleine Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le jeudi 8 juillet à 20:30

L’association [Orgues et Patrimoine](https://pibrac.org/) de Pibrac accueille « Ô les choeurs » le jeudi 8 juillet 2021 à 20h30 à l’église Sainte Marie-Madeleine. Les artistes vous feront voyager du 16ème siècle jusqu’à nos jours, en reprenant des œuvres de Byrd, Monteverdi, Saint-Saëns, Liszt, Bruckner, Vaughan-Wiliams, Macmillan et Gjeilo. _Tarif plein : 10€_ _Tarif réduit : 6€_ _Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans_

Ce concert est entièrement a cappella sous la direction de Lucie Rueda. Eglise Sainte Marie Madeleine Place du 11 Novembre 1918, 31820 Pibrac

