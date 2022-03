Concert – Ô Lake Ploufragan, 7 mai 2022, Ploufragan.

Concert – Ô Lake Place de l’église Centre culturel Victor Hugo Ploufragan

2022-05-07 – 2022-05-07 Place de l’église Centre culturel Victor Hugo

Ploufragan Côtes d’Armor Ploufragan

Concert au casque.

Ȏ Lake est le nouveau projet instrumental de Sylvain Texier (The Last Morning Soundtrack, Fragments).

Accompagné sur scène par Gérald Crinon Rogez au piano et aux machines, il délivre une poésie sonore authentique. Le musicien nous emporte vers de nouveaux rivages, où les mots se font oublier,

pour laisser place aux notes de piano rassurantes et aux émotions vibrantes des machines.

Place de l’église Centre culturel Victor Hugo Ploufragan

dernière mise à jour : 2022-03-09 par