Concert O. G. B. : Rap, RnB & Afro organisé par Belleville Citoyenne La Flèche d’Or Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert O. G. B. : Rap, RnB & Afro organisé par Belleville Citoyenne La Flèche d’Or Paris, 20 juillet 2023, Paris. Le jeudi 20 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Billetterie sur place à prix libre Venez écouter et danser sur les sons de nos artistes du studio lors du concert événement organisé à La Flèche d’Or. Retrouvez une dizaine d’artistes du quartier de Belleville à l’univers rap, afro et RnB ! Venez écouter et danser sur les sons de nos artistes du studio lors du concert événement organisé à La Flèche d’Or. Retrouvez une dizaine d’artistes du quartier de l’univers rap, afro et RnB ! Avec au programme un large panel d’artistes plus talentueux.se.s les un.e.s que les autres :

Le H, Baya, Le Doc, Dyloxx, Nosta, Sunny Boy, Banban, Manslo, S.P.C CrewSarah, Lola, Samsko et Walter

Belleville Citoyenne est une association qui fait la promotion d’éducations populaires au travers d’ateliers et de formations en théâtre, audiovisuel, musique et numérique. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Billetterie sur place à prix libre

Carte Bancaire acceptée

Restauration végétarienne sur place

Accès Personnes à Mobilité Réduite par la terrasse

Les comportements oppressifs ne sont pas tolérés

Gel hydroalcoolique sur place

⏲️ Entrée possible dans la limite de la jauge (venez tôt)

Des casques anti-bruit sont à disposition contre l’hyperacousie La Flèche d’Or 102b rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://flechedor.org/agenda/2023-07-20-concert-o-g-b-rap-rnb-afro https://www.facebook.com/events/6182073301861843/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/6182073301861843/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://flechedor.org/agenda

© Sophie Armery Avec 14 artistes de Belleville Citoyenne Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Flèche d'Or Adresse 102b rue de Bagnolet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Flèche d'Or Paris

La Flèche d'Or Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/