Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Concert : Numin Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Concert : Numin Orthez, 28 août 2021, Orthez. Concert : Numin 2021-08-28 – 2021-08-28 Centre d’art image imatge 3 rue de Billère

Orthez Pyrénées-Atlantiques NUMIN, initié par Eden Tinto Collins, est un projet qui oscille entre poésie, Net-art, performance in situ et opéra de l’espace. NUMIN, initié par Eden Tinto Collins, est un projet qui oscille entre poésie, Net-art, performance in situ et opéra de l’espace. +33 5 59 69 41 12 NUMIN, initié par Eden Tinto Collins, est un projet qui oscille entre poésie, Net-art, performance in situ et opéra de l’espace. image imatge dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Orthez Adresse Centre d'art image imatge 3 rue de Billère Ville Orthez lieuville 43.48708#-0.77246