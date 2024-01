Concert Nuit Incolore Le Moloco Audincourt, vendredi 22 mars 2024.

C’est lors d’une de ses interminables insomnies que le jeune suisse Théo Marclay trouve son nom de scène NUIT INCOLORE.

Désormais, il passera le reste de ses nuits blanches entre les murs froids de sa chambre d’étudiant à composer des chansons, semblables à des poèmes mélancoliques, grâce à ses talents d’auteur-compositeur-interprète.

Fort de 10 années d’apprentissage en conservatoire, NUIT INCOLORE met en scène, du bout de ses doigts, les doutes et les peines qui l’habitent grâce aux notes de son piano qui lui permettent d’attirer la lumière dans les coins les plus sombres de sa personne, comme s’il était le héro de son propre manga.

La solitude, l’abandon et l’amour sont les thèmes récurrents de son œuvre.

Inspiré de chanteurs comme TSEW THE KID et JOJI, mais aussi par les films de TIM BURTON et les Animés Japonais, l’univers de NUIT INCOLORE est un voyage, une invitation hypnotique à passer des “nuits sans couleur” à ses côtés. »

Billets en vente à la billetterie de l'Office de Tourisme.

Le Moloco 21 Rue de Seloncourt

Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22



