Ferme d’en Haut, le vendredi 29 avril à 20:00

**Nuit d’Istanbul proposé par Quatuor en liberté** Ramazan Sesler, clarinette – Bulent Sesler, Kanoun Hasan Demir, oud – Yasar Akpençe, darbouka Le souffle raffiné de la clarinette nous mène des makams (mélodies) délicates ou mélancoliques à l’euphorie des cadences festives des tavernes du Bosphore. Un répertoire issu du patrimoine musical et une sélection de morceaux cultes des genres populaire et classique turcs.

Sur réservation, tarif 12€ ou 8€

Vendredi 29 avril 2022, 20h à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

