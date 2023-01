Concert: Nuit d’été Bach, Berlioz, Fauré, tangos Morlaix, 19 février 2023, Morlaix .

Concert: Nuit d’été Bach, Berlioz, Fauré, tangos

1 place de la Madeleine Bar Aux Deux rivières Morlaix Finistère Bar Aux Deux rivières 1 place de la Madeleine

2023-02-19 – 2023-02-19

Bar Aux Deux rivières 1 place de la Madeleine

Morlaix

Finistère

« Comme de longs échos qui de loin se confondent

Dans une ténébreuse et profonde unité,

Vaste comme la nuit et comme la clarté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. »

Charles Baudelaire

Trois musiciennes se retrouvent autour du son envoûtant du bandonéon pour tisser un fil inattendu entre des répertoires éloignés de plusieurs siècles, et qui semblent, pourtant, se correspondre et s’observer avec des regards familiers. Ainsi, la Nuit d’été s’ouvre avec les variations Goldberg de Bach, emprunte une mélodie enivrante à Berlioz, un poème de printemps à Fauré, avant de poser les pieds en Argentine. Le bandonéon se transforme à l’envie en clavecin, piano ou orchestre symphonique pour camper tout à tour l’ambiance du salon des Bach, du Paris romantique ou des cafés de Buenos Aires.

Kristina Kussisto est interprète et compositrice, elle joue autant du tango que des musiques romantiques et contemporaines. Emmanuelle Huteau est chante et joue différents instruments à vent pour la danse et le théâtre, et Camille Aubret est une violoniste et altiste, versée dans la musique baroque et la celle du Moyen-Orient. Elles vivent toutes trois en Bretagne, dans le Trégor.

contact@sonarmein.fr +33 2 98 79 26 27 http://www.petitfestival.fr/

Bar Aux Deux rivières 1 place de la Madeleine Morlaix

dernière mise à jour : 2023-01-17 par