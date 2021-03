Stony Stratford Milton Keynes South East, Stony Stratford Concert Nuit de la Francophonie Milton Keynes Stony Stratford Catégories d’évènement: South East

Milton Keynes, le samedi 20 mars à 17:00

20 minutes de concert avec des chansons expliquées

20 minutes de conversation avec le public

20 minutes de concert

Le tout sur Zoom

Entrée libre pour étudiants et payante pour les autres participants

