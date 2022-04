Concert – Nuit de berceuses / Collectif Au clair de lune Musée départemental de la montagne, 14 mai 2022 19:00, Haut-du-Them-Château-Lambert.

Nuit des musées Concert – Nuit de berceuses / Collectif Au clair de lune Musée départemental de la montagne Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Et si vous passiez la Nuit européenne des musées dans la douceur des berceuses et des rêves ? Fermez les yeux et laissez-vous bercer par les mélodies chantées aux enfants d’ici et d’ailleurs.

Et si vous passiez la Nuit européenne des musées dans la douceur des berceuses et des rêves ? Fermez les yeux et laissez-vous bercer par les mélodies chantées et jouées aux enfants d’ici et d’ailleurs. Avant de tomber dans les bras de Morphée, plongez dans les palindromes de l’artiste Nicolas Martin, qui trouve dans la nature l’inspiration pour faire de beaux rêves.

http://musees.www.cg70.fr

Free entry Saturday 14 May, 19:00

¿Qué tal si pasamos la Noche Europea de los Museos en la dulzura de las canciones de cuna y los sueños? Cierra los ojos y déjate arrullar por las melodías cantadas y tocadas a los niños de aquí y de otros lugares. Antes de caer en los brazos de Morfeo, sumérgete en los palíndromos del artista Nicolas Martin, que encuentra en la naturaleza la inspiración para hacer dulces sueños.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

Château Lambert, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert, Bourgogne-Franche-Comté, France 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert Bourgogne-Franche-Comté