Concert – Nuit de berceuses / Collectif Au clair de lune Musée départemental de la montagne, 14 mai 2022, Haut-du-Them-Château-Lambert.

Et si vous passiez la Nuit européenne des musées dans la douceur des berceuses et des rêves ? Fermez les yeux et laissez-vous bercer par les mélodies chantées et jouées aux enfants d’ici et d’ailleurs. Avant de tomber dans les bras de Morphée, plongez dans les palindromes de l’artiste Nicolas Martin, qui trouve dans la nature l’inspiration pour faire de beaux rêves.

Entrée libre

Musée départemental de la montagne Château Lambert, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert, Bourgogne-Franche-Comté, France Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône



